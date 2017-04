Diputado sigue internado y se comunica por redes sociales

El diputado, junto con otros dirigentes políticos, entre ellos el titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, llegó el viernes 31 de marzo a la tarde hasta la plaza frente al Congreso para unirse a los manifestantes en contra de la enmienda constitucional, ocasión en que fue agredido con un escopetazo.

El legislador ingresó a terapia intensiva y, posteriormente, fue sometido a una primera cirugía para extracción de los balines. Luego fue tras- lado al vecino país en donde fue sometido a otra cirugía, esta vez, la reconstructiva.

El doctor Raúl González, uno de los especialistas que lo atienden en Brasil, dijo que Acosta necesitará de más cirugías y no descarta que sean hasta tres intervenciones más. “Fue una agresión muy fea. Una sola operación no puede solucionar ese problema”, señaló el galeno ayer en conversación con la 730 AM.

“Fue necesaria la sustitución de trozos del labio inferior y superior y se puso en marcha la reconstrucción de la nariz, pero para ello se requiere la preparación del tejido. Seguramente, vamos a trasplantar parte de la oreja o cuello”, remarcó el médico.

Según el profesional, Acosta seguirá internado unos 20 días más y todo dependerá de cómo va evolucionando de sus lesiones.

Mencionó que el legislador aún tiene dos balines de goma incrustrados en el rostro y que no pueden ser removidos, incluso, uno de ellos en el hueso del cráneo. Indicó que harán unos estudios para verificar si es necesaria su remoción.

Explicó que para seguir con la reconstrucción se requiere extirpar cartílagos de otras partes del cuerpo para reemplazar el ala de la nariz que se desprendió a causa de los balines.