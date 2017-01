Diputado desacredita denuncias de firmas falsas

“Se habla de 500 a 1.000 denuncias; sin embargo, las denuncias tienen respaldo. Esas personas hasta el momento no existen”, indicó.

Comentó que envió a varios escribanos junto al trabajador social Juan Servín, quien acercó 30 denuncias hasta el Ministerio Público y precisó que en el transcurso de la semana denunciará más de 500 casos. “Envié escribanos y las personas que denuncian se escondieron porque no pueden ratificar”, indicó. Por su parte, Servín negó que los escribanos se hayan ido junto a él.

“Muy grave es la falsificación de firmas y las personas se tienen que ir a denunciar personalmente. Hay dirigentes que no demuestran dónde están las 1.000 personas”, indicó Rivas.

“Mientras que no me demuestren que hubo falsificación de firmas, no me voy a sentir responsable”, señaló.