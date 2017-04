Diputado colorado asegura que la idea es rechazar la enmienda

Dany Durand mencionó que el martes en la reunión de mesa directiva y líderes de bancada se habló sobre el tema. Dijo que la bancada colorada disidente y los liberales son de la idea de tratar este miércoles y "enterrarlo definitivamente".

Sin embargo, la bancada colorada oficialista quiere tiempo para recibir instrucciones de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, al existir un mandato partidario de buscar los métodos legales para incluir la figura de la reelección en la Constitución Nacional.

El diputado señaló que ese mandato era solo para buscar en segundo mandato presidencial al presidente Horacio Cartes, pero que ahora ya no tiene sentido porque el mandatario tomó la decisión de declinar de sus aspiraciones reeleccionistas.

"Creo que esto será tratado, si no es en el día de hoy, será el próximo miércoles. La idea es que el proyecto se rechace para que ya no vuelva a presentarse", expresó el parlamentario a la emisora 780 AM.

Sin embargo, no se descarta por completo que se dé trámite en la tarde de este miércoles, y todo, estará sujeto a la conversación que deben tener en horas de la mañana. El inicio de la sesión ordinaria está previsto para las 14.00.

El proyecto de enmienda constitucional fue aprobado de manera irregular por los senadores oficialistas y sus aliados; el Frente Guasu y los liberales llanistas. Lo hicieron en una reunión a puertas cerradas.

El titular del Senado reiteró a su par de la Cámara Baja, Hugo Velázquez, que no se puede dar entrada a un documento ilegítimo, que contiene falsedades y que es una evidencia de la comisión de delitos.

Sostiene que la misiva firmada por los senadores Julio César Velázquez y Juan Darío Monges fue producto de actos violatorios de la Constitución y el reglamento interno.