Diputada pide dupla Lanzoni-Esperanza

Con respecto a si una figura ajena a la del ex obispo podría llegar a la gente, la misma sostuvo que lo importante es lo que se logró durante el Gobierno de esa alianza de los liberales con la izquierda, como las mejores salariales a médicos, maestros y otros, lo cual hoy en día ha decaído, según expresó.

La legisladora aprovechó y cuestionó el rol del actual titular del PLRA, Efraín Alegre. “Yo no creo que vaya a haber reelección, Llano ya le ganó la pulseada a Efraín, salió con Lugo y eso ya se queda, en el interior la gente pide por Lugo, no recuerdan que la mayoría de los ministros eran liberales y ahí está la consecuencia, he visto que Efraín Alegre quedó en séptimo lugar (en la encuesta publicada por ÚH), si había más candidatos a lo mejor salía peor”, expresó.

Dijo que los liberales ya no temen ser expulsados, ya que están bastante desunidos, y lo que les interesa es volver al poder. Respecto a las conversaciones para que Lanzoni encabece la chapa, dijo que ya se dan hace unos tres meses.