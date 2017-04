"Analizando la situación que vive el país y la muerte de este joven (Rodrigo Quintana) hizo rever mi postura", expresó la parlamentaria. No esperaba que una posición política y jurídica pudiera cambiar el destino del país y provocar escenarios de violencia.

La diputada colorada reunió a su familia para hablar de la actual crisis del país y dijo tener el apoyo para cambiar de posición y no acompañar el proyecto de enmienda. Considera tomar la mejor decisión en su carrera política.

"Espero que más colegas se sumen a esta iniciativa y revean su postura para luego trabajar todos unidos", refirió. Cynthia Tarragó también aclaró que no es una decisión contra el presidente de la República, Horacio Cartes, uno de los principales interesados en un segundo mandato.

Dijo que no tiene nada personal con el mandatario, pero sí con la determinación tomada por el grupo de 25 senadores oficialistas, del Frente Guasu y disidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Recordó que en la convención colorada se aprobó acompañar la reelección presidencial y buscar los mecanismos para incluir esa figura en la Constitución Nacional. Sin embargo, señala que se superaron los límites y no era la forma de modificar la Carta Magna.

"Me quedé impresionada con lo que pasó en el Senado porque no esperé que se pueda llegar a ese punto. La reelección presidencial no está mal, pero no violando los principios constitucionales", aseguró en una entrevista a la emisora 780 AM.

ATROPELLO. La legisladora indicó que los senadores violaron dichos principios al hacer un cambio de estatutos en forma rápida en una reunión liderada por el vicepresidente segundo, Julio César Velázquez, quien se autoproclamó como titular de la Cámara Alta.

"Creo que es un momento histórico, las instituciones involucradas hoy a través de esa mesa de diálogo van a tomar decisiones correctas", expresó la parlamentaria y espera que los senadores también recapaciten, al igual que el presidente Horacio Cartes, y se retire el documento de la Cámara Baja.

El proyecto de enmienda constitucional aprobado por los oficialistas y colorados provocó una grave crisis política en el país y llegó hasta la ciudadanía que se movilizó para expresar su rechazo y repudio a las determinaciones adoptadas en el Senado.