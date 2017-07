Dilatan definiciones por el Topo y Mina

ningún contacto. Arturo Mina habló ayer con Fútbol a lo Grande 1080 AM y aseguró que “nadie de la Directiva de Cerro habló conmigo, no tengo idea cuando se va a resolver lo mío, no es real sobre los montos, porque no hubo comunicación”, confesó.

Por otro lado, ayer se ofreció al club el delantero uruguayo Iván Alonso (38), ex River; pero de Cerro aseguraron que no hubo contacto con el jugador. Alonso iría a España.