Detienen a responsables de Telegram

En una rueda de prensa, Rohaní afirmó que ordenó tanto al ministro de Interior como de Inteligencia que "siguieran" la detención de estas personas y le informaran de ello.



Según el informe del ministerio de Inteligencia, los detenidos "no cometieron ningún crimen", agregó Rohaní, que evitó dar detalles más sobre el asunto.



Las detenciones tuvieron como objetivo a jóvenes activos en la red social Telegram y partidarios de Rohaní y de los reformistas, y tienen lugar cuando el país se prepara para celebrar elecciones presidenciales el próximo 19 de mayo, en las que el actual mandatario busca la reelección frente a los conservadores.



"La gente debe hablar con una voz audible para que los demás les escuchen. Si no fuese por los esfuerzos del Gobierno, ellos habrían cerrado todas las redes sociales", indicó el jefe del poder ejecutivo iraní, en una velada alusión a los órganos de seguridad del país, supuestos responsables de las detenciones.



Rohaní también señaló que en la esfera cultural su gobierno se ha esforzado en "reabrir casas culturales que estaban cerradas, facilitar permisos para filmar películas y editar libros y tener un ambiente más abierto en las universidades".



"Nuestro éxito no ha sido total, mi satisfacción es a medias en este sentido, algunos temas no estaban en nuestras manos", se excusó.



Previamente, el ministro iraní de Inteligencia, Mahmud Alaví, dijo, respecto a las detenciones, que "el gobierno desde el principio estuvo en contra" de ellas y que su objetivo es que el tema se solucione de forma "pacifica y los dirigentes de esos canales sean liberados", según medios locales.