Detenido por falsa alarma de bomba quiso evitar audiencia

El actual concubino iba a ser beneficiado con prisión domiciliaria y el arresto lo cumpliría en la vivienda de la ex esposa de Cristhian David, con quien tiene dos hijos .

El aprehendido comentó que quería evitar la audiencia para que no se le beneficie con medidas y que no sea maltratada de nuevo su ex mujer, según las fuentes policiales.

Su aprehensión. La captura de Escobar se registró ayer aproximadamente a las 13.00, por agentes del Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, sobre las calles Bernardino Caballero casi Santa Teresa, del barrio Ykua Satí de Asunción.

Luego de su captura, el hombre fue trasladado hasta la Unidad Especializada de Antisecuestro del Ministerio Público, para prestar indagatoria en la causa ante el agente fiscal Federico Delfino; sin embargo, Escobar Parra se abstuvo de declarar en el Ministerio Público.

Según las tareas de investigación, Cristhian David es el supuesto autor de la llamada al Sistema 911 el pasado 14 de diciembre donde se alertó sobre que dos bombas explotarían en el edificio del Palacio de Justicia de Asunción.

Ante esta situación, especialistas antibombas con canes detectores de explosivos procedieron a la evacuación del personal judicial y luego se constató que se trató de una falsa alarma, aunque varios juicios y audiencias quedaron suspendidas por la medida adoptada por seguridad.