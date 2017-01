Detectan al menos 1.142 firmas de difuntos en planillas

"Este es el resultado del cruzamiento que hemos hecho. De un total de planillas que nos mandó la ANR, recibimos 357.685 personas que han hecho la petición. Encontramos unas inconsistencias y observaciones sobre 69.000. Las cantidades que coinciden con el registro son 288.665, que coinciden con los datos del registro", dijo.

Mauro explicó que esto quiere decir que los datos coinciden con el número de cédula de los firmantes y sus registros. No obstante, aclaró que eso no significa que las firmas que están en las planillas no sean falsas.

Según el reporte del TSJE, un 19% de las firmas presentadas por la ANR tienen alguna inconsistencia, informó la periodista de Última Hora Patricia Vargas.

"Nosotros no emitimos juicios de valores. Eso le corresponde al Parlamento. Son ellos quienes pueden rechazar. Nosotros hacemos un acto administrativo para ver si estas personas figuran en nuestros registros", dijo el asesor del TSJE.

Entre estos inconvenientes se registró que unas 1.142 firmas corresponden a datos de difuntos; unos 3.137 son datos incompletos; 4.448 no son legibles; 13 no tienen firma; 6 son electores en el exterior; 27.174 son repetidos; 19.498 no figuran en el RCP; 12.931 son datos diferentes o de extranjeros; unos 97 residentes en el extranjero; 163 son condenados (presos); 296 son menores y 59 son inscripciones inhabilitadas.