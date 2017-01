Desprendimiento y vida cristiana

Sin embargo, sobre esta gente pesa más el daño temporal que la liberación del endemoniado. En el cambio de un hombre por unos cerdos se inclinan por estos, por los cerdos. Ellos, al ver lo que había pasado, rogaron a Jesús que se marchara de su país. Cosa que el Señor hizo enseguida.

Le pidieron a Jesús que se alejara de su región. No incurramos nosotros jamás en la aberración de decir a Jesús que se aleje de nuestra vida, porque por manifestarnos como cristianos perdamos en alguna circunstancia un cargo público, un puesto de trabajo, o debamos sufrir un perjuicio material de cualquier clase.

Al contrario, hemos de decirle muchas veces al Señor, con las palabras que el sacerdote pronuncia en secreto antes de la Comunión en la Santa Misa: Haz que cumpla siempre tus mandatos y no permitas que me separe nunca de Ti.

El Papa en el evangelio de hoy dijo: “Y Jesús sanaba: Dejaos curar por Jesús. Todos nosotros tenemos heridas, todos: Heridas espirituales, pecados, enemistades, celos; tal vez no saludamos a alguien.

Reza y pide a Jesús que lo sane. Es triste cuando en una familia los hermanos no se hablan por una estupidez, porque el diablo toma una estupidez y hace todo un mundo. Después, las enemistades van adelante, muchas veces durante años, y esa familia se destruye. Los padres sufren porque los hijos no se hablan, o la mujer de un hijo no habla con el otro, y así los celos, las envidias… El diablo siembra esto. Y el único que expulsa los demonios es Jesús. El único que cura estas cosas es Jesús. Por eso, os digo a cada uno de vosotros: Dejaos curar por Jesús…”

(Del libro Hablar con Dios y http://es.catholic.net/op)