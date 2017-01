Despiden a médico por no firmar planilla pro reelección

"Yo me reí y le dije mirá compañero yo no te voy a firmar esto". Dos horas después recibió una llamada de la Fundación Tesai donde le pedían que se presente al departamento de Recursos Humanos pero no le quisieron decir para qué. Al llegar a RR.HH le presentaron directamente su carta de desvinculación.

Señaló que desde hace tiempo recibía advertencias por parte de Jorge Frutos, gerente ejecutivo de la Fundación Tesãi sobre sus posteos en Facebook.

"Pará de decir este tipo de cosas. Este Gobierno es el que te está dando trabajo a vos. Callate. No hagas eso. Pensá en tus hijos. Te voy a tener que sacar. Pensá en tu familia", eran algunas de las advertencias que recibía.

El joven estudiante tenía contrato hasta el 31 de diciembre del 2016, pero en caso de que no se requiera de sus servicios un año más, tenían que finiquitar contrato 15 días antes de que la fecha fenezca.

"Yo nunca me consideré opositor al gobierno, solo un ciudadano más con derecho a emitir sus opiniones sobre lo que uno cree que se hace bien o que se hace mal", lamentó Saldaña.

Lamentó que evidentemente molestaba al oficialismo no tener opiniones favorables el Gobierno, comentó en entrevista con la 780 AM este miércoles.

Finalmente dijo dubitativo que no sabía si se trata de una "coincidencia" pero que esto ocurrió justo el día en que se opuso a firmar la planilla pro reelección, pero que finalmente esto ocurrió y hoy está desempleado.

"No pienso sacrificar la vida de mi familia por una firmita y un salario mínimo", finalizó el futuro médico.