Despejan a los vendedores informales de espacios públicos de Encarnación

En una sorpresiva acción que se llevó adelante en las primeras horas de la madrugada de ayer, operarios de la Municipalidad de la ciudad de Encarnación procedieron a despejar unas 80 casillas que estaban instaladas en áreas verdes y predios particulares en el acceso al puente internacional San Roque González de Santacruz

Los dueños de las casillas fueron notificados que estaban de forma irregular hace más de un año. Como no se retiraron, se hizo el retiro de las casillas, explicó el intendente interino de Encarnación, Sebastián Remezowski.

Cuadrillas de funcionarios municipales de las áreas de barrido y limpieza, parques y jardines, tránsito y fuerzas policiales lograron limpiar una zona donde se conglomeraban los vendedores debajo de improvisadas carpas, vendiendo diferentes artículos y hasta comestibles que preparaban sin cumplir las mínimas reglas de higiene.

Remezowski asumió que existen aún otros sitios del circuito comercial en las cercanías del puente internacional por reordenar aún. En total sumarían 200 casilleros.

“Vamos a seguir con estos despejes, solicitando una vez más a estas personas que nos permitan poder ingresar para iniciar nuestras tareas”, reiteró el intendente interino.

El auge en ventas que experimenta la ciudad de Encarnación desde hace más de un año, provocó un repunte en la demanda y con ello en la aparición de vendedores instalados de manera informal y desordenada.

MOTOTAXIS. La autoridad municipal adelantó que el servicio de mototaxis no está habilitado por la Municipalidad de Encarnación, como tampoco reconocido como un servicio de transporte de pasajeros.

Esta modalidad se encuentra en crecimiento y es una alternativa de transporte muy solicitada por quienes realizan las compras en esta ciudad y desean volver rápidamente a la ciudad de Posadas, llevando sus compras en mochilas o bolsos, y cruzando en minutos a la vecina ciudad de Argentina.

Ya se registraron accidentes fatales sobre el puente internacional con la participación de motociclistas, llevando pasajeros y mercaderías en forma peligrosa. La Municipalidad también piensa tomar medidas con este sector.

CAOS. “Con lo que vendía todo los días me pagaba mis estudios en la universidad, si la Municipalidad me desalojó que me reubique y no me eche como esas ratas, no queremos prostituirnos como tampoco andar robando, queremos trabajar”, expresó la joven Alba González, mesitera en el lugar.

Ella y otros 50 compañeros suyos, se madrugaron con sus puestos totalmente destrozados y desaparecidos, pedazos de madera que servían de postes para sostener chapas y plástico, con lo cual levantaban sus improvisados puestos de ventas.

“Nos piden que regularicemos nuestra situación y paguemos la patente comercial. Para hacerlo en la Municipalidad tenés que tener título de propiedad del terreno que uno ocupa, nosotros no estamos en condiciones de poder cumplir estas exigencias”, significó Delio Álvarez.

Por unos 20 minutos procedieron a cerrar una calzada en los accesos al puente que une la ciudad de Encarnación con la de Posadas. Luego abandonaron esta medida de protesta ante la posibilidad de que la misma Municipalidad de Encarnación los reubique en locales comerciales que no se encuentran ocupados, los cuales están instalados más lejos del enorme movimiento comercial que en la actualidad experimenta la zona comercial de frontera de la ciudad de Encarnación.