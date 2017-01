El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, aseguró que la prioridad debería ser el desagüe cloacal y pluvial, ya que la ciudad está colapsada por los residuos.

Ferreiro manifestó en Monumental AM que "por algún motivo, los asuncenos el tema mierda no lo consideramos prioritario, no lo metimos en la agenda país". "Arreglamos avenidas, aeropuerto, pero el desagüe cloacal, nuestros deshechos, no sabemos resolver", agregó.