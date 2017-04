Derbi que puede valer la Liga

El técnico, el francés Zinedine Zidane, contará de vuelta con el galés Gareth Bale, contando en punta con la famosa BBC, de Bale, el francés Benzema y el portugués Cristiano Ronaldo. El triunfo puede valer casi el campeonato.

Realidad distinta vive el Barcelona, que a mitad de semana se despidió de la Champions a manos del Juventus de Italia y para este derbi no podrá contar con el astro brasileño, Neymar, suspendido. El Barcelona pidió una medida cautelar al TAS para que Neymar juegue el clásico, pero debido a que el Tribunal no se reunió, el brasileño no estará hoy en el Bernabéu.