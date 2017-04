Derbez: "No me olvido de mi público y espero que ellos no se olviden de mí"

"A pesar de hacer películas en EE.UU. no me olvido de mi público, y espero que ellos no se olviden de mí", indicó el humorista de 55 años.

"En esta película persiste el tema latino y tiene diálogos en español. De hecho, hicimos una versión doblada que saldrá en EE.UU., así que el público podrá verla en inglés con subtítulos o en español por completo. Quiero que la gente siga viendo mis películas y que sigan sintiendo que es un cine hecho para ellos", manifestó el mexicano.

En "How to be a Latin Lover" Derbez encarna a Máximo, un "gigoló" venido a menos que, tras ser abandonado por su multimillonaria y anciana pareja, se ve forzado a vivir de nuevo con su hermana (Salma Hayek), con la que mantiene una difícil relación, y su hijo adolescente, mientras trata de conquistar a una nueva mujer, también entrada en años, de quien heredar sus propiedades.

El reparto del filme, dirigido por Ken Marino, lo completan Rob Lowe, Kristen Bell y Raquel Welch.

La película, todo un homenaje a las cintas mexicanas de la década de 1960 protagonizadas por Mauricio Garcés, cuenta con un guion escrito por Chris Spain y Jon Zack, que pulió finalmente el propio Derbez.

"Estoy entrando en un mercado nuevo y diferente. Tenía ganas de hacer el 'crossover' y no quería arriesgarme a hacer un humor que quizá no entendiera el público estadounidense. Todavía no conozco bien el humor de este país, así que contratamos a dos escritores americanos muy buenos y después llegué yo a ponerle mi estilo y mi sello", manifestó el cineasta.

El personaje de Derbez en la cinta sueña desde pequeño con ser rico para no trabajar, una actitud que contrasta con el esfuerzo que ha dedicado el artista a alcanzar la envidiable situación profesional en la que se encuentra ahora mismo.

"Yo soñaba con llegar a Hollywood. Ese fue el sueño de toda mi vida. Se lo decía a mi mamá desde muy chico, cuando íbamos juntos al cine. Quería poder contar ese tipo de historias que veíamos", apuntó.

El estudio Pantelion ha puesto todo de su parte para tratar de que el filme sea un éxito y convertirá "How to be a Latin Lover" en el mayor estreno que ha gestionado, con 1.200 copias en el país, más del triple de la cifra habitual.

"Soy muy inquieto", admitió Derbez. "Me encanta ponerme retos nuevos. Me hace sentirme vivo. Cuando sales de tu zona de confort, te comportas diferente; te da hambre y tienes que estar alerta. Hubo una época en la que caí en el confort, y es cuando menos creativo estuve", agregó.

Entre los planes de futuro del comediante figuran una nueva versión de la comedia "Overboard", protagonizada por Kurt Russell y Goldie Hawn, donde Derbez compartirá escenas con Anna Faris, y una adaptación de "Ms. Granny", una comedia coreana donde el mexicano trabajará junto a su hija Aislinn.

"Me gusta exigirme. Es difícil porque tomo clases siempre de todo; ahora estoy mejorando mi inglés, mi gramática y cambiando mi estilo de comedia porque aquí (en EE.UU.) hago algo diferente a lo que hacía en México. Es un reto continuo, pero me encanta", valoró.

Antonio Martín Guirado