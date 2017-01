Depredación del río Paraná pone en riesgo el turismo de pesca en Ayolas

Así denunció a ÚH la Asociación de Operadores Turísticos de Pesca Deportiva de la Ciudad de Ayolas.

El gremio lamentó que en la zona no exista ningún control a la pesca “informal”, incluso, en zonas prohibidas de la represa de Yacyretá, ubicada en esa localidad. Manifestaron que no se respetan la medidas de los peces para sacarlos y temen que la zona se convierta en lo que es hoy el río Paraguay de Asunción, que prácticamente no tiene peces.

Pese a que solicitaron una mesa de trabajo con la Secretaría Nacional del Ambiente (Seam), para explicar la situación, no recibieron ninguna respuesta. “Somos generadora de economía en Ayolas, después de la represa de Yacyretá. Digo esto porque nosotros captamos divisas internacionales, los turistas vienen buscando la pesca deportiva desde Brasil, Uruguay, Colombia, Israel, Argentina”, señaló Ricardo Branchessi, secretario del gremio.

Se pesca incluso en reserva. Vale señalar que la ley 1378/92 declara como reserva ictícola al área comprendida entre los 3.000 metros aguas arriba y 3.000 metros aguas abajo de la represa de Yacyretá. Esto significa que nadie dedicado a la pesca comercial o deportiva puede ingresar para pescar en ese lugar.

Empero, la realidad es otra, ya que la propia Prefectura Naval permite el paso de pescadores en la reserva. “Hay personas que te cobran para entrar ahí (en el vertedero) dependiendo de la embarcación y la pinta que uno tenga. La propia gente de la Prefectura es la que cobra. Se soborna a la Prefectura”, resaltó Branchessi.

“El que tiene que precautelar por esas cuestiones es el que está comerciando con eso. Esto es un tema real. No queremos asistir a la veda obligatoria y permanente, que ocurre ya en el río Paraguay, concretamente en Asunción, donde ya no hay pesca. Ahí hay una veda impuesta por las condiciones reales del ecosistema, que nos está facturando lo que hicimos mal en el pasado. Eso no queremos que ocurra acá porque tenemos que cerrar los hoteles y dedicarnos a otro rubro”, aseveró, por su parte, el presidente de la Asociación, Roberto Gracia.

El gremio instó a las autoridades a atender seriamente esta situación, antes de que sea tarde.