Denunció violencia y acabó con arresto domiciliario

Una comitiva fiscal allanó la casa donde vivía con su ex pareja y la imputó por el faltante de varios objetos –entre ellos cuatro autos de juguete, que son de colección–, unos días después de que ella lo haya denunciado por violencia intrafamiliar.

La mujer señala que la familia de su marido, Daniel Fretes, presionó para que se dé su prisión en represalia a una denuncia que ella realizó. "Creo que se trata de una venganza, porque fui a denunciar a mi ex marido por violencia", explicó la mujer en comunicación con ÚH.

La fiscala Sonia Pereira, quien fue la misma agente del Ministerio Público que recibió la denuncia de Correa por violencia, unos días después allanó la casa que compartía Noelia con su ex marido y que pertenece a la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo –cuyos dueños son los padres de Fretes–, por la supuesta desaparición de algunos objetos.

Según Correa, ella cuando abandonó la casa se llevó sus cosas personales y algunos cubiertos. "El día que salí de esa casa, llevé mis cosas personales y todo lo notifiqué ante un escribano. Me llevé cubiertos que me fueron regalados, que recibí cuando me casé", relató la mujer que insiste en que todo este procedimiento se realizó para encubrir la violencia con que la trataba su ex pareja.

"Él me quería someter a ciertas situaciones que yo nunca accedí, eso hacía que se ponga nervioso", añadió.

prisión. Luego de la imputación, el juez Hugo Sosa Pasmor ordenó su prisión domiciliaria en la casa de sus padres, en Villa Morra. Actualmente, el caso se encuentra en la cámara de apelaciones.

La fiscala Sonia Pereira se defendió de las acusaciones de Noelia Correa y negó que la haya imputado por faltante de cubiertos y de autos de colección, como mencionó la mujer ante los medios.

"Fueron muchas cosas las que faltaban en la casa; ella se casó con separación de bienes. Existe la posibilidad de la conciliación y ella en vez de atacarme a mí por los medios, debería devolver las cosas que son de la familia de su marido", manifestó. "Hay un inventario de muebles y en ese lugar faltan cosas", expresó además la agente del Ministerio Público.