Denuncian violaciÃ³n de niÃ±a en Loma PytÃ¢

Relató que su hija quedó con miedo tras lo acontecimiento. "Ella tiene miedo, me pide que le abrace fuerte para dormir. Grita cuando no me ve", describió.

El Ministerio Público aguarda resultados de revisión psicología para una eventual imputación. La menor no presenta secuelas físicas.

La madre dijo que recibió amenazas de extraños vía mensajes de texto, tras realizar la denuncia.