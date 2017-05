Demián Bichir, un mexicano en la corte de Ridley Scott para "Alien Covenant"

Los Ángeles (EE.UU.), 6 may (EFE).- La meteórica ascensión de Demián Bichir en Hollywood alcanza una nueva cima con "Alien Covenant", el nuevo trabajo de Ridley Scott, que supone la primera superproducción en la carrera del actor mexicano tras haber participado en "The Hateful Eight", de Quentin Tarantino.









