Demián Bichir rodará "The Nun", cinta escindida del universo de "The Conjuring"

Bichir, nominado al Óscar por "A Better Life", interpretará en la cinta al padre Burke, un cura enviado a Roma para investigar la misteriosa muerte de una monja.

James Wan, director de "The Conjuring" y su secuela, está involucrado en el proyecto como productor y coguionista.

Curiosamente, el personaje de la monja demoníaca en "The Conjuring 2" fue añadido a última hora, cuando el cineasta decidió cambiar la imagen que debía tener el espíritu maligno de la historia.

Esas escenas fueron clave en el éxito arrollador de la película, que recaudó 320 millones de dólares a partir de un presupuesto de 40 millones.

"The Nun", que llegará a los cines en el verano de 2018, no es el primer título escindido del universo "The Conjuring". Previamente, el estudio New Line lanzó "Annabelle", cuya segunda parte llegará a la cartelera en agosto.

Bichir tiene pendientes el estreno de "Lowriders" el 12 de mayo y el de "Alien: Covenant" una semana después.