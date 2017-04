Del Potro insinúa que deja la Copa Davis y busca un entrenador como Sampras o Guga

El tenista, de 28 años, dijo que a Argentina le podría haber tocado "un rival más fácil" y aseguró que el equipo argentino se ha acostumbrado a las dificultades de jugar de visitante en la Copa Davis.

"Estamos acostumbrados porque el año pasado vivimos esa situación y la resolvimos", analizó Del Potro, en alusión a la Copa Davis que Argentina ganó en 2016, con cuatro victorias como visitante.

"Somos los campeones. Hoy en mi cabeza aún veo imágenes de lo que viví en Zagreb, me siento relajado y realizado", añadió el ganador del Abierto de los Estados Unidos de 2009.

Sobre sus objetivos para este año, dijo se preparó "muy bien" para competir en tierra batida, la superficie que más le cuesta.

"No es sencillo para mí jugar en polvo de ladrillo pero tengo mucha ilusión porque hace años que no estaba en estos torneos y si me va bien tengo chances de sumar y subir más puestos en el ranking", explicó.

En lo que va de 2017, 'la Torre de Tandil' jugó los torneos de Delray Beach, donde llegó hasta las semifinales, Acapulco, Indian Wells y Miami.

Sobre la elección de su nuevo entrenador, admitió que quiere un exjugador de gran trayectoria.

"Sería lindo como experiencia un Sampras o un 'Guga' Kuerten para que me acompañen en algún torneo del circuito. Eso es algo que me ilusiona", puntualizó.