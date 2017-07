“De Libertad me voy solo si me echan”

El delantero y goleador de Libertad, Santiago Salcedo, visitó los estudios de Monumental 1080 AM en el programa Fútbol a lo Grande, en donde habló sobre el título obtenido en el Apertura 2017 y su presente en el club, declarando: “Solo si me echan, me voy”.









