De alto voltaje en la Copa

partido de vuelta fue empate 1-1 en Sajonia. Hoy se enfrentan, desde las 20.45, en juego correspondiente

a octavos de final. Varios de los protagonistas de aquella semifinal siguen integrando los dos planteles.

La rivalidad se acentuó en los últimos días, porque los aurinegros presentaron dos notas a la Conmebol, pidiendo aclaratoria sobre el caso doping de los jugadores de River y también respecto a la ampliación del cupo de cambios en la lista copera (de tres, aumentaron a seis), afirmando que esto favoreció a los argentinos. Hubo fuertes respuestas de lado de River. Guaraní no realizó aún incorporaciones fuertes, aunque perdió a su figura: Néstor Camacho; inscribió a Víctor Centurión y Fidencio Oviedo y dejó pendiente cuatro cupos para reforzar, con miras al partido de vuelta, en Baires.

Palau: "No nos sentimos menos"





Marcelo Palau, capitán de Guaraní, avisa que River no va a tener una tarea fácil esta noche en Sajonia.

"Vamos a hacerle sentir el rigor a River. Esa es la idea y es lo que hacemos de local", expresó el volante charrúa. "No nos sentimos menos que River. Es fútbol, somos 11 contra 11, y puede pasar cualquier cosa", agregó. "No es fácil jugar en Paraguay. Hace 11 partidos por Copa que no perdemos de local", apuntó.

"Buscaremos predominar en el partido, pero tampoco podemos descuidarnos en demasía, concluyó.

Por otro lado, surgió la información que Jorge Mendoza, se iría al Ponte Preta (Bra), rival de Sol en Copa.