De 151 vendedores de Palma solo 9 están en situación regular

Antiguos vendedores de la calle céntrica arguyen que se trata de una persecusión por intereses de un sector. Un problema de larga data que tienen que sortear con cada nuevo intendente. Señalan que son muchos los que están hace años trabajando en la arteria y que cuentan con sus documentos habilitantes.

Entre los datos proveídos por Troche se indica que tres de los vendedores tienen patente, pero no pagan canon; 78 pagan canon, pero no tienen patente, y 61 de ellos no tienen ningún documento que avale la ocupación.

“Es un ínfimo porcentaje el que cumple con todas las exigencias. Vamos a cerrar todo el proceso administrativo para que esta gente regularice sus puestos. Posteriormente ya tendremos que disponer otras medidas, ya que no pueden ocupar un espacio público de manera irregular”.

La denuncia fue hecha por María Asunción Pérez Ramírez, vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Centro Histórico de Asunción (Acecha). Dijo que ello representa una competencia desleal.