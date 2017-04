Damas: 2 fechas programadas

Los duelos: Sportivo Limpeño vs. Sportivo San Lorenzo (en el estadio Gunther Vogel), Independiente de Campo Grande vs. Cerro Porteño (Ricardo Gregor), Guaraní vs. Olimpia (cancha a confirmar), Derecho UNA vs. Universidad Autónoma de Asunción (Veterinaria), Humaitá vs 12 de Octubre de Itauguá (Mariano R. Alonso) y Luqueño vs. Deportivo Capiatá (Luque). Para las 2ª fecha (sábado 29): Derecho UNA vs. San Lorenzo, UAA vs. Independiente, Cerro vs. Luqueño, Capiatá vs. Humaitá, 12 de Octubre vs. Guaraní y Olimpia vs. Limpeño.