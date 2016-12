Dakar: Verificación de las máquinas en Argentina

Los vehículos que completen las verificaciones partirán con destino a la Costanera para participar de la largada simbólica, el domingo 1 de enero, a las 18.00.

APENADO. El piloto de motos de rally Pablo Quintanilla, que se prepara para el Dakar 2017, afirmó ayer que es “una pena” que la carrera no pase por Chile durante un acto de presentación de un coche celebrado en Santiago.

“Es una lástima que Chile no tenga el Dakar sabiendo todas las condiciones que hay para los rallys. El número de competidores chilenos baja al no haber apoyo porque la carrera no pasa por el país”, indicó Quintanilla en entrevista con Efe.

“Creo que ella (Michelle Bachelet, presidenta de Chile) tenía interés y yo también le dije que estaba interesado en poder apoyar en todo lo que pudiera y tratar de regresar la carrera a Chile”, comentó.