"Dabka", la historia del periodista que se atrevió a hablar con piratas somalís

Junto con estas destacadas estrellas, también actúan y participan en la película numerosos refugiados somalíes que no se dedican profesionalmente al mundo del cine, con el objetivo de poner de relieve su situación.

"Con esta película también queríamos contar un poco el problema de los refugiados de Somalia, y por eso contamos con varios de ellos que no son actores profesionales", explicó en una entrevista con Efe Bahadur, quien pasó varios meses en el país.

"Para mí -comentó por su parte Peters- el gancho de esta película fue el poder rodar con refugiados. (...) Me pareció alucinante porque sabía que eso le iba a dar otro nivel de realidad a la película".

La cinta, estrenada anoche en Nueva York, cuenta con detalle cómo Bahadur, con escasos 24 años, decidió abandonar Canadá en 2009 para viajar al centro de Somalia con escasos recursos con el objetivo de conocer la verdadera historia del país y poder así cumplir con uno se sus sueños: dedicarse el periodismo.

Hasta entonces, ningún periodista había viajado a la zona durante un periodo largo de tiempo para investigar en profundidad las actividades y las motivaciones de los piratas somalíes, que mantenían entonces en jaque a las principales potencias del mundo con el secuestro de cientos de embarcaciones y sus tripulaciones.

"Yo no estaba para nada preparado y no tenía ni idea de en lo que me estaba metiendo, pero esa también es una lección de esta historia, que a veces sí se puede hacer algo sin estar preparado, sin ser un gran conocedor, y las cosas van saliendo poco a poco", confesó Bahadur a Efe.

La película también trata de desmitificar la profesión del periodista al poner de relieve el temor constante al que se enfrentan los reporteros en situaciones de riesgo.

"Cuando aterricé por primera vez en Somalia, después de mas de 30 horas de viaje, ni siquiera sabía si iba a venir alguien a recogerme, y ese fue el momento más terrorífico, en esa pista de aterrizaje en el (...) de Somalia, en mitad de la nada. Ahí estaba aterrado", cuenta Bahadur.

Por su parte, Peters calificó la historia de "Dabka" como un ejemplo "increíble de intentar conseguir tus sueños y tus objetivos incluso cuando no estás preparado ni sabes lo que estás haciendo".

"Rodando esta película yo también estaba haciendo un poco eso, no había estado en una película en mucho tiempo y aprendí mucho. (...) A veces esas resultan ser las mejores experiencias de tu vida", aseveró el intérprete.

Peters también afirmó haber aprendido mucho de los refugiados que actúan en el filme y de su forma de ver la vida pese a haber tenido que dejar atrás su país.

"Después de todo por lo que han pasado, es gente muy desenfadada, siempre riéndose, hablando, y son muy sarcásticos. Me lo pasé genial con ellos", subrayó.

Bahadur, quien tras su experiencia en Somalia escribió un libro y se quedó a vivir en Kenia, país vecino, pidió más atención por parte de Occidente para los problemas que viven los somalíes.

"No es cuestión de que los medios de comunicación no entiendan lo que está pasando en Somalia y en África, sino que no existe un apetito en Occidente por entender estas historias, y por esa razón muchos de los detalles de estos asuntos se pierden", aseveró.