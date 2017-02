Culmina feria y ANR debe responder la demanda del PLRA

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) falló a favor del Partido Colorado cuando este planteó la demanda contra Lugo, señalando que el senador no podía ser candidato por su condición de ex presidente y por lo tanto no podía promover su candidatura.

Proceso. El pasado 29 de diciembre, el apoderado del PLRA, Cristian González, presentó ante el TSJE la demanda contra Cartes y la ANR, alegando que, al igual que los colorados señalaron a Lugo, ellos mismos también estaban promoviendo la candidatura del actual presidente de la República, cuando que la Constitución Nacional también le prohíbe postularse para ser reelecto.

La demanda ingresó y se corrió la notificación a los colorados y al mandatario, pero la feria judicial que duró todo el mes de enero cortó los plazos, que recién vuelven a correr desde ayer, fecha en que culminó la feria.

Tal como sucedió en la demanda de la ANR contra Lugo, tras la contestación de los acusados, el TSJE debe correr traslado a la Fiscalía Electoral de la capital para su respectivo dictamen y así posteriormente emitir el propio TSJE su resolución final.