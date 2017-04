Cuatro juegos abren la semana de Copa

Verón, que también es presidente de Estudiantes LP, dio marcha atrás con su retiro este año para jugar principalmente la Copa Libertadores, torneo que ganó con el Pincharrata en el 2009.

El Pincha perdió en la primera jornada por 2-1 ante el Botafogo brasileño, mientras que el Barcelona es líder del Grupo 1 tras vencer al Atlético Nacional colombiano, vigente campeón, por 2-1.

Otros choques de mucha tradición copera los protagonizarán Palmeiras vs. Peñarol, San Lorenzo vs. Católica (mañana) y Atlético Nacional vs. Botafogo (el jueves 13).

Los Grupos 1, 3, 4, 6 y 8 jugarán partidos correspondientes a las fechas segunda y tercera, mientras que tendrán ronda libre los componentes de las llaves 2, 5 y 7.