Críticas a Donald Trump y su gabinete desde Asunción

“En Paraguay se está trabajando muy bien (con relación al cambio climático y desarrollo sostenible). Yo regresaré a Nueva York, no iré a Washington porque ya no sé si tengo visa para ir a Washington. No estoy con el Gobierno de Estados Unidos, estoy más feliz aquí con ustedes. Tenemos un Gobierno extraño y un presidente aún más extraño”, expresó.

Recordó que Trump decidió sacar a Estados Unidos del acuerdo sobre cambio climático de París, mientras los demás países del mundo permanecieron.

“A ustedes les digo, no escuchen las cosas extrañas que dicen en Washington. Ya no saben de lo que están hablando. Lo que importa es lo que sucede a nivel mundial. Necesitamos desarrollo sostenible, es una cuestión de supervivencia y mantener la paz en el planeta. Tenemos que combatir la avaricia, las visiones cortas y la ignorancia, que es lo que se tiene en Washington. El mundo pertenece a todos”, enfatizó Sachs.

PARAGUAY VA BIEN. El norteamericano manifestó que Paraguay ya ha dado un gran paso en la lucha contra el calentamiento, dado que utiliza energía limpia, renovable y prácticamente sin carbono. Sin embargo, reconoció que aún se importa una gran cantidad de hidrocarburos y abogó por empezar a diversificar las fuentes de energía, a más de llevar la hidroelectricidad al transporte. La energía baja en carbono, las ciudades sustentables, la calidad de suelo y agricultura, así como la innovación, salud y educación son las claves para reducir el calentamiento global, concluyó.