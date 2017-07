Corte rechaza amparo contra subestática

El pedido fue presentado por la abogada Rosa Martínez de Vacchetta, en representación de varios vecinos del citado barrio luqueño. Atacaba la resolución de la jueza Sandra Bazán Silvero, del 1 de noviembre de 2016, y el fallo del Tribunal de Apelación del Trabajo, Primera Sala, del 9 de diciembre de 2016, que rechazaron el amparo.

Arbitrariedad. El documento señalaba que los fallos eran arbitrarios y que no estaban fundados en la ley. Sin embargo, en el análisis de los ministros, la Corte no es una tercera instancia para revisar los fallos, además de que los fallos del amparo no eran definitivos y que no existía cosa juzgada material. Con ello, rechazaron la acción.

Los vecinos alegaban en el amparo que la construcción de la subestática violaba los preceptos constitucionales del derecho a la vida, de la protección de la calidad de vida, entre otros. “Las ondas electromagnéticas hacen daño al feto, a los niños y a los que tienen defensas bajas”, denunció en su momento la abogada Rosa Vachetta (defensora de los pobladores).