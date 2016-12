Corte puede expedirse sobre artículo 229

El abogado del senador del Frente Guasu Fernando Lugo, Luis Samaniego, manifestó que si bien se presentó una acción de inconstitucionalidad para anular un fallo de la Justicia Electoral que declaró inhábil la postulación del ex obispo para el 2018, la Corte Suprema también puede expedirse sobre el artículo 229 de la Carta Magna, referente a la reelección.

“Todo vuelve a foja cero si es que la Corte declara inconstitucional la resolución del TSJE. No se estudia el fondo. Se debe estudiar la competencia del TSJE para sacar esa resolución y ellos no analizan el articulo 229, aunque también pueden analizar el 229 si quieren. No podemos saber lo que va a hacer o decidir la Corte”, refirió Samaniego.