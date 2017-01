Corte halló 700 muertos en padrón de abogados y solo 317 funcionarios

Es más, la Corte encontró 369 abogados que son funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Es decir, tienen más funcionarios abogados que el Poder Judicial, según la resolución del Máximo Tribunal.

Por otro lado, rechazó excluir a los agentes fiscales y funcionarios del Ministerio Público, a los defensores Públicos y a los funcionarios del Ministerio de la Defensa Pública, así como a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

De esta manera, estos funcionarios están plenamente habilitados para sufragar. El principal argumento es que no existe normativa que excluya expresamente de la matrícula a los abogados que cumplen funciones en las citadas instituciones públicas.

LOS MUERTOS. Por resolución 6639, la Corte excluyó del padrón a 700 abogados fallecidos. Con ello, finalmente depuró el padrón a ser utilizado el domingo.

Entre los excluidos, está el ya citado Óscar Paciello, ex ministro de la Corte y padre de uno de los candidatos al Consejo, Óscar Paciello (h), que acompaña la fórmula encabezada por Adrián Salas. Falleció hace 19 años.

También están Miguel Ángel González Casabianca, fallecido en el 2007, ex miembro del Mopoco y ex legislador. Además, Rodolfo Irún Alamanni, extinto en el 2014, ex miembro del Consejo de la Magistratura. También Elixeno Ayala, ex ministro muerto en el 2003.

Está entre los excluidos, Antonio Fernández Gadea, hermano del ex ministro Carlos Fernández Gadea, también fallecido. Solo que el ex ministro de la Corte aún figura en el padrón como habilitado, según la página web del Poder Judicial.

Además, en la misma resolución, el Máximo Tribunal excluyó a 2 abogados por estar procesados, una por estar deshabilitada.

Por otro lado, aclaró que seis abogados deben figurar solo una vez. Rechazó la inclusión de dos que no aparecen en los registros de profesionales del Derecho.

Igualmente, rechazó excluir a 46 abogados porque no son funcionarios judiciales. Asimismo, excluyó a 24 abogados que ejercen la función de escribanos públicos.

Finalmente, la Corte también rectificó los nombres de 61 abogados, y las cédulas de 4 profesionales.

Con respecto a los que siguen en el padrón, que son funcionarios públicos, el Colegio de Abogados había pedido que sean excluidos todos los funcionarios del Estado.

Sin embargo, los ministros entendieron que el sufragio era un derecho, deber y función pública, como dice la Carta Magna. Priorizó el principio de la universalidad del voto.

Con ello, pese a las exclusiones, habrá muchos funcionarios del Estado que elegirán a los representantes de los abogados ante el CM.