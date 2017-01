Corinthians anuncia al turco Kazim-Richards y Vitoria presenta a Dátolo

"Oye 'Fiel' (como se conoce a la hinchada del Corinthians). Yo soy Kazim y estamos juntos. El gringo (él) es de la favela. Vale", escribió el turco en las redes sociales en las que publicó una foto vistiendo la camiseta de su nuevo equipo.

El delantero, que defendió ya a la selección de Turquía, jugó antes en el Bury, Brighton & Hove Albion y Sheffield británicos, el Tolousse francés, el Olympiacos griego, el Feyenoord holandés, el Celtic escocés y los turcos Fenerbahce, Galatasaray y Bursaspor.

De otro lado, Dátolo, quien llegó del Atlético Mineiro de Belo Horizonte, fue presentado este viernes en Salvador con la emblemática camiseta número '10' del Vitoria, equipo que escapó del descenso y se mantuvo para 2017 en la Serie A de la liga brasileña.

"Tuve varias propuestas, pero como él (Sinval Viera, gerente de Fútbol) dijo, hace tiempo el Vitoria me quería contratar. Voy siempre al lugar en el que me sienta bien y sentí que fue muy sincero que me querían", declaró Dátolo, de 32 años y quien fue sondeado por el Boca Juniors de su país.

Antes de llegar al equipo de la nororiental ciudad de Salvador, Dátolo militó en el Banfield argentino, el Nápoles de Italia, el Olympiacos griego y el Espanyol de Barcelona, además del también brasileño Internacional de Porto Alegre.

En el Vitoria, el argentino se reencontrará con el colombiano Sherman Cárdenas, su antiguo compañero en el Atlético Mineiro y quien jugará su segunda temporada con el club de Salvador.