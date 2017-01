Copaco apuesta a invertir en fibra óptica, expandir y abaratar el costo de internet

En cuanto al tema internet, señaló que están trabajando con los proveedores internacionales y están viendo los costos de acceso para brindar a los clientes una reducción de los costos. El segundo punto mencionó que es el paso del cableado del cobre al cableado de fibra óptica, que están desarrollando en conjunto con la opción de riesgo compartido con el sector privado.

Hasta el momento, González no quiso adelantar el monto que reducirán en materia de costos. “Lo importante es que tendremos una reducción significativa en el sentido de que vamos a lograr abaratar fuertemente los cotos. No me atrevería a hablar de porcentaje, pero sí en definitiva vamos a tener por mega de capacidad una significativa reducción de costo”, apuntó. Esto se lograría aproximadamente entre el primero y segundo trimestre, a partir de marzo.

En cuanto a la atención al cliente, mencionó que son conscientes de que existen muchos reclamos con el tema de las tormentas que se dieron al finalizar el 2016.

Dijo que necesitan hacer una variación tecnológica. “No podemos reemplazar cobre por cobre, sino que estamos mirando en la fibra óptica”, significó. Acotó que hacer una inversión a gran magnitud en cobre no tiene sentido para Copaco.

Mencionó que iniciaron el proceso en las zonas de Villa Mora, Ciudad Nueva, parte del microcentro de Asunción. Luego irán avanzando en forma escalonada.