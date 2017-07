Control de aporte solo se limitará a los condenados

La mayoría de los diputados ratificaron que los condenados por la Justicia en cuestiones ilícitas no pueden aportar a las campañas políticas ni a sus candidatos. No obstante, pudiendo mejorar la ley al extender la prohibición a los acusados, lo cual no se hizo pese al pedido del diputado Éber Ovelar, el estudio del punto en particular solo pasó por un mero trámite y no por un verdadero filtro.









0



{[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]}