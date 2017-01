Consejos a unos asesores

Pero, sí nos hace pensar el constante uso que hace de Dios.

Supongo que a sus asesores , y parece que los tiene preparados para sus tareas de ayudarle y son de otras naciones, les habrá llamado la atención que el Paraguay sea un país en su mayoría creyente.

Si emplea el de “usar y abusar” del país para que vengan inversores, no es positivo y genera rechazos. Con palabras socializantes de tinte populista, le aplaudirán más y más fuerte, pero ¿con qué cara lo mirarán luego la Unión Industrial del Paraguay (UIP), sojeros, ganaderos, grandes empresarios, etc…? Si ataca a la oposición, ¿qué oposición?, en el espontaneismo de la réplica puede decir cosas que no le conviene. Si habla del partido (¿de qué parte del partido dividido?), a algunos no les va a gustar. Etcétera…

Me parece que a sus asesores se les encendió una lucecita. En un país lleno de creyentes, para mejorar su figura, conviene atraer los más posibles y no van a protestar (tal vez ellos nos creen a los creyentes ovejas bobas). Y pareciera que le aconsejaron que emplee la palabra Dios, de todas las formas posibles.

El papa Francisco en el León Coundou, estando presente este Ejecutivo y sus ministros dijo estas palabras: “A veces al escuchar discursos grandilocuentes me da alergia cuando uno conoce a la persona que habla y entonces decimos “¡Pero, qué mentiroso eres!”.

Sería mejor que si el Ejecutivo va a nombrar a Dios en sus discursos que antes practique lo que Dios quiere: Respetar al pobre (Bañados), no desalojarlo de sus tierras (Guahory), no condenar a los inocentes (Curuguaty) etc… etc…

De otro modo, las citas del Ejecutivo sobre Dios causan su rechazo político.