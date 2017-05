Consejo Fiscal afirma que el nuevo tope no regirá en 2018

Diego Duarte Schussmuller, miembro del Consejo Fiscal Asesor, afirmó que en caso de que se apruebe la modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, esta entraría en vigencia para el presupuesto 2019 debido a que los tiempos no dan, el proyecto todavía no se presentó y el Ministerio de Hacienda ya lanzó el decreto con los delineamientos para la elaboración del presupuesto 2018. No obstante, mencionó que es un tema que aún merece un análisis más detallado.









