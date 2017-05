Consejero argentino admite que fue un error haber querido cobrar intereses

Consultado sobre cómo observan en su país el hecho de haber desistido a querer cobrar casi USD 20.000 millones, el experto remarcó que hubo mucha confusión al respecto y que siempre fue difícil entender la deuda de la EBY.

“Se ha hablado de la deuda de Paraguay, cuando en realidad el deudor es la entidad. Es algo muy irreal, que se ha acumulado. Se habían puesto intereses sobre intereses, capitalizando intereses, cosa que los códigos comerciales prohíben. No fue solo reducción de intereses, en otros ítems había deudas cruzadas, que se han “neteado”. Ahora se ha dado un largo plazo para terminar de pagar la deuda, lo cual le da una flexibilidad y soltura a la entidad para seguir adelante. Hoy se inicia una nueva Yacyretá por suerte”, señaló. Dijo que lo importante no es ver lo que debe la entidad, sino que tiene capacidad de pago para cumplir con la deuda pendiente y tomar nuevas deudas para emprender las nuevas y necesarias obras. A su entender, Yacyretá no es una empresa que debe buscar su propio beneficio, sino el beneficio para los dos países.

GOBERNADOR. Hugo Passalaqcua, gobernador de Misiones, Argentina, aseveró que nunca antes se habían logrado negociaciones tan serias. Calificó de magnífico el acuerdo y destacó que los dos presidentes hablaron muy seriamente del tema. La mayor expectativa se centra en Añá Cuá, aunque señaló que este éxito sienta un precedente para poder impulsar otros proyectos.