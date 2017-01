Conmoción por rapto y abuso de una adolescente en Ñemby

De acuerdo al informe policial, el hecho sucedió el pasado domingo 8 de enero, cuando dos hombres desconocidos subieron a la niña a un automóvil y la sometieron sexualmente.

El comisario Rubén Paredes, jefe del departamento de Investigación de Delitos del Departamento Central, indicó que no se puede avanzar en las investigaciones porque la víctima aún se encuentra muy shockeada y no puede brindar muchos datos ya que es víctima y única testigo de lo ocurrido. “Un personal policial femenino tiene que entrevistar a la niña y hasta el momento todavía no se pudo; estamos cuidando todos los detalles porque se trata de un caso muy delicado. A partir de lo que ella aporte, trazaremos una hoja de ruta”, explicó el uniformado.

Investigación. Por el momento se realizarán cruces de llamadas del teléfono de la menor, que ya fue entregado por los padres al Ministerio Público.

También se tienen imágenes de cámaras de circuito cerrado instaladas en la zona, donde habrían alzado a la menor pero hasta el momento son insuficientes.

El comisario Paredes afirmó que el testimonio de la niña será fundamental para identificar el vehículo en el que fue alzada y también para realizar el identikit de los presuntos responsables.

Hasta el momento, se tiene la presunción de que fueron hombres mayores de edad.

El caso fue comunicado primeramente al fiscal Daniel Fleitas, que hizo las primeras diligencias en el caso.

Actualmente, la fiscala Fabiola Molas es la que está al frente de la investigación por parte del Ministerio Público.

La fiscala Molas afirmó que se están realizando varias diligencias, pero prefirió no brindar detalles del caso para proteger a la víctima, ya que aseguró que se trata de un caso delicado y complejo, donde se tienen que realizar aún muchas diligencias para tratar de llegar a esclarecer el hecho.