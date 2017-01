Confirman medidas a ex titular de la Senad

La defensa alegó que Rojas no posee bienes inmuebles, lo cual le imposibilita cumplir con la orden del juez Hugo Sosa Pasmor, quien interinó a su colega Humberto Otazú. Por ello fue que apelaron el fallo.

El ex titular de la Senad, el ex ministro del Interior Francisco De Vargas y otras personas más fueron imputadas por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y contrabando.

el caso. Según la imputación, la causa se inició a partir de una nota de la Contraloría General que detectó irregularidades con facturas presuntamente falsas, de la empresa denominada Televox.