Con un misil, Santaní recupera la punta

Deportivo Santaní triunfó sobre el final y recupera la punta. El gol llegó en la agonía del partido por un zapatazo de Acuña, que con un misil de zurda alegró al Tapiracuai.

Estadio: Club U. Agrícola. Gol: 88’ Fernando Acuña (DS). Recaudación: G. 23.120.000 por 1.368 pagantes.

Santaní: (1) G. Arévalos; F. Acuña, M. Acosta, Á. Vera y G. Romero; F. Rolón, H. Sanabria, J. Maidana (68’ M. González) y C. Paredes (81’ E. Torres); J. Areco (59’ P. Sequiera) y A. Zárate. DT: R. Gauto.

F. de la Mora: (0) F. Heves; A. Bernal (75’ F. Romero), P. Sosa, C. Espínola y A. Cabrera; M. Pfingst, R. Cantero, Ó. Gamarra y C. Silva (68’ J. Araújo); C. Ledesma (81’ J. Quintana) y J. Velazco. DT: H. García.

Paridad en Oviedo. Por Robert Figueredo - Coronel Oviedo. Ovetense y Gral. Caballero se olvidaron del gol.

Estadio: Ovetenses Unidos. Gol: No hubo. Recaudación: G. 23.540.000 por 1.258 pagantes.

Ovetense (0): B. Hermosilla; Ó. Giménez (51’ R. Martínez), J. Candia, D. Díaz y B. Ruiz Díaz; L. Delvalle, F. Ruiz, Leonardo Delvalle y D. Riveros, D. Paredes (53’ A. Villalba), A. Coronel (80’ J. Montiel). DT: F. Rivera.

Gral Caballero ZC (0): A. Vera; S. Bareiro, J. López, H. Centurión y J. Aguilar; J. Nardelli, C. Serna (45’ V. M. Gómez), Óscar Bogado y É. Villalba (68’ J. Valdez); L. Closa (61’ J. Larrea) y J. Guerrero. DT: R. Pereira.

El “22” gana en el final. Por Antolín Rolón - Encarnación.

Estadio: El Bosque del “22”. Goles: 24´ Rubén Barreto y 94´ Elías Sarquis (22S) y 75´ Diego Martínez (C). Recaudación: G. 18.860.000 por 943 pagantes.

22 de Setiembre (2): G. Serdán; R. Samudio, F. Stark, G. Pérez y Ó. Toñanez; R. Barreto, R Argüello (83’ É. Cristaldo), J. Gaona (60’ E. Sarquis) y A. Garay; E. Cubilla (74’ A. Ramírez) y J. Verdún. DT: M. Jara.

Caacupé (1): B. Valenzuela; I. Roa, J. Gamarra, J. Torales y S. Brítez; W. Fariña, A. Rojas (67’ J. Goiz), C. Santacruz (28 ’J. Duarte), C. Martínez (84’ O. Mareco); D. Martínez y L. Espínola. DT: J. Daniel Cáceres.

Iteño tumba al Prócer. Por Alberto Cárdenas - Cronista FútbolAficionado.

Iteño vencía 3-0, pero terminó sufriendo más de la cuenta, al superar 3-2 a Fulgencio Yegros. Julio Trinidad,, en dos oportunidades, y Juan Morínigo marcaron para el tricolor. Armando Ruiz Díaz y Christian Giménez descontaron.

Exitoso debut de Farrar. En el estreno de Daniel Farrar como DT de Liberación, el local venció 3-2 a Resistencia. En Caaguazú, el Maderero y River Plate igualaron 1-1. Alejandrino Gamboa (R) y Ariel Rolón (M), los goleadores.