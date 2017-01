“Con el tema de las planillas, el Congreso tendrá la última palabra”

Luego de las polémicas presentaciones realizadas por el oficialismo de la ANR a favor de la enmienda constitucional para buscar la reelección presidencial, el titular de la Justicia Electoral, Jaime Bestard, explicó algunos aspectos atendiendo a que la institución a su cargo fue centro de críticas por no haber suspendido la verificación de electores, considerando las varias denuncias de irregularidades que aparecieron.

–¿Por qué si se realizó la primera denuncia de la existencia de fraude en las planillas, el TSJE siguió estudiando las firmas ?

–La Justicia Electoral tiene el compromiso ante todos los partidos políticos, incluso ante las organizaciones intermedias, de certificar cuando se le pide la condición de electores de ciertas personas. La Constitución Nacional en el artículo 290 habla de que en caso de enmienda debe ser presentado por el presidente de la República o por un número específico de senadores o 30.000 electores. Por eso ellos pidieron verificar a esas personas que firmaron, para saber quiénes son electores. El procedimiento se hace exclusivamente sobre la base de verificación de electores.

–¿Y las denuncias de irregularidades no debieron interrumpir la verificación?

–No, porque la Justicia Electoral no tiene un rol para asumir una competencia que no le corresponde. No puede asumir el delito, sino solo verificar lo electoral. Tenemos una competencia bien establecida.

–¿Sin importar que fueron denuncias graves?

–Claro, corren por cuerdas separadas. Los interesados pueden pedir informes y se les da. Los medios fueron testigos de que ocurrió eso. Nosotros asumimos la responsabilidad de informar cuántos están certificados, fallecidos, menores, residentes en el extranjero, condenados, cuántos firmaron más de una vez, etc.

–Los colorados siempre dijeron que se trataba de una iniciativa popular, ¿cómo queda eso?

–En el escrito que los colorados presentaron el viernes 13 pasado, hablan de enmienda y en cada planilla, al pie de la planilla fíjense que dice recolección de firmas para presentación de enmienda constitucional. No habla de la iniciativa popular.

–Ellos dijeron que se trataba de una iniciativa popular a favor de la enmienda y eso está grabado en los medios...

–No sé si lo dijeron en un sentido de dar respaldo popular a la campaña, pero jurídicamente la figura de enmienda es distinta a la figura de iniciativa popular.

–El senador Eduardo Petta denunció al inicio que el procedimiento de la ANR no era el de la iniciativa popular. ¿Por qué el TSJE no salió a aclarar que los documentos que recibían eran para una simple certificación de firmas y no una iniciativa popular? ¿Por qué esperaron tanto?

–(Largo silencio) Desde un principio asumimos lo que decía la presentación. Pedían la verificación de condición de electores amparados en el procedimiento de la enmienda constitucional. Nosotros nos manejamos siempre como lo hacemos cuando un partido o los que quieren ser partidos o movimientos, entre otros, nos piden. Nos piden cruzamiento de datos y tomamos la decisión de, en todos los casos, subir a la página web cada vez que se presenta un movimiento o partido que quiere ser reconocido con personería jurídica. Debe haber un mínimo de electores para eso, que andan por 12.000 personas más o menos. Y subimos para que la gente busque y vea si efectivamente firmó la planilla o no. Lo del buscador y la digitalización ayudaron mucho.

–¿Cree que la ANR a propósito buscó crear una confusión?

–Y se pudo haber generado una confusión. Es un tema un poco denso y eso le complica a la opinión pública.

–¿Qué pasa si los colorados llevan estas planillas ya cuestionadas y bajo sospechas al Parlamento? Se trata el proyecto como una iniciativa popular y lo envían al TSJE con ese rótulo pese a que ustedes dicen que no es una iniciativa popular...

–Yo les manifesté a los senadores que la decisión final o aceptación o no y de la forma que se tratará esa presentación está a cargo del Parlamento. Si se hace en Senadores, seguramente juzgará dependiendo a su reglamento. Y luego procederá, seguramente.

–Pero ¿y qué pasa si proceden? ¿Qué hará el TSJE?

–Si se aprueba, poniéndonos en la hipótesis de que eso pase, nosotros vamos a acatar lo que se resuelva en el Congreso.

–¿Van a impulsar el procedimiento pese a las sospechas y las contradicciones?

–Y, (respira profundo)... Está en manos del Congreso. Esa es la verdad. Con el tema de las planillas de la ANR, el Congreso tendrá la última palabra.

–¿Cuál es el rol del TSJE entonces en este tipo de procedimientos?

–Nosotros estamos obligados a aclarar por qué recibimos las planillas (para simple certificación) y no exigimos esa serie de requisitos que se necesitan para una iniciativa.

–La oposición señaló que el TSJE se comportó de manera cómplice con la ANR. ¿Qué responde a eso?

–De ninguna manera. Me ratifico en que en el TSJE tenemos como principal objetivo la transparencia y preservación de la institucionalidad. En todos estos años del TSJE desde la Constitución del 92 y, sobre todo, del 95 que salió la ley orgánica 635, y el Código Electoral, ha sido inatacable en cuanto a resultados.

–Se quejaron los fiscales porque la Justicia Electoral entregó todas las carpetas a la ANR antes de entregarles a ellos. Alegaron que la ANR puede manipular esas planillas…

–Bueno, yo me remito a las pruebas. Nosotros tenemos copias digitalizadas de cada una de esas planillas. Me parece que sería un absurdo y absolutamente inaceptable que alguien en el partido toque una de esas planillas y pretenda modificarla el contenido. A nosotros nos piden muchos interesados copias autenticadas y certificadas de las planillas y les estamos dando. Los fiscales además no tenían conocimiento, no sabían que inmediatamente le enviamos un informe del TSJE.

–¿Sintieron que la imagen del TSJE estuvo en juego?

–Nos preocupamos por eso y por eso hicimos la conferencia de prensa y creo que fuimos explícitos en manifestar nuestra posición. Lo mismo hicimos ante los senadores, a quienes les dijimos que no vamos a ser presionados por nadie.