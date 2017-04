Con el foco en la reelección la economía queda olvidada

Mientras el tema de la reelección presidencial absorbe el tiempo y la energía de gran parte de políticos, parlamentarios y autoridades del Poder Ejecutivo, la economía del país se debate en sus históricos problemas estructurales. Los datos estadísticos muestran lo que es de suponer ante la ausencia de políticas públicas: la persistencia de indicadores económicos que nos ubican como un país de crecimiento volátil, vulnerable a factores externos y magros resultados. El Gobierno no puede desconocer que el actual contexto político no contribuye a garantizar un buen desempeño económico.

Más allá del crecimiento del PIB, gran parte de los indicadores económicos no muestran cambios sustanciales que nos permitan señalar una trayectoria decidida hacia el desarrollo. No cabe duda de que la estabilidad macroeconómica es un pilar para el crecimiento, pero no ha sido suficiente para el desarrollo ni el bienestar, a pesar de más de una década de tasas del PIB relativamente altas.