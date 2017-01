Comuna franqueña emitió cheque por G. 100 millones a comisión fantasma

CIUDAD DEL ESTE

Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) a la Municipalidad de Presidente Franco detectó la emisión de un cheque por G. 100 millones a nombre de una comisión de fomento fantasma cuyos respaldos no obran en la Comuna. No se sabe el destino que tuvo el dinero público, según revela un documento divulgado por el ente contralor en noviembre del año pasado.

El informe fue elaborado por la Dirección de Auditoría Forense, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a partir de la Resolución CGR Nº 71/13, por la cual se realizó un examen especial a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la Comuna franqueña, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Se constató que la Comuna emitió cheques sin ningún tipo de respaldo. Ante la confirmación de la falta de documentación por parte del Municipio, los auditores solicitaron copias autenticadas de los cheques girados sin el respaldo correspondiente al Banco Itapúa Saeca.

Uno de los cheques analizados es el Nº 1432071, girado con cargo a la cuenta corriente número 13800094/1 Municipalidad de Presidente Franco – Royalties, habilitada en el Banco Itapúa. Según los datos que constan en el cheque, fue emitido a nombre de la Comisión de Fomento del Barrio San José Obrero por G. 100.000.000. Al dorso obran las firmas de endoso de los supuestos representantes de la organización.

Los que endosaron el cheque desconocen la operación y el que retiró el dinero, un funcionario municipal, dijo que entregó el importe en la oficina de la Intendencia. "Es decir, de todo lo mencionado surge un probable perjuicio patrimonial de G. 100.000.000, pues se desconoce el destino de dicho fondo. En base a lo expuesto, la CGR formuló denuncia al Ministerio Público, mediante un Reporte de Indicios de Hechos Punibles Contra el Patrimonio", refiere el informe.

El periodo corresponde al intendente municipal liberal Miguel Medina Mauro, quien falleció en octubre de 2013. Pero cuando se produjo el hecho, diciembre del 2012, ya había renunciado al cargo de intendente (octubre), para postularse a la Gobernación del Alto Paraná. Queda ya a cargo de la Fiscalía determinar quién en ese momento ejercía el cargo de Ejecutivo municipal.

EN DETALLE. El 3 de diciembre de 2012, la Municipalidad de Presidente Franco emitió el cheque Nº 1432071 de la cuenta número 13.800094/1 del Banco Itapúa, a nombre de la Comisión de Fomento del Barrio San José Obrero, por G. 100 millones.

Al dorso del cheque consta el endoso del presidente de la comisión beneficiaria, Hugo Roberto Melgarejo Romero, y Carmelo Candia Aranda. El cheque fue cambiado en ventanilla el 5 de diciembre de 2012 por Víctor Alfonso Valenzuela Maive.

El 19 de setiembre de 2016, se entrevistó a Melgarejo Romero, quien aseguró que la firma no le corresponde y desconoce por completo la existencia del cheque. Además refiere que jamás fue presidente de la Comisión de Fomento del Barrio San José Obrero.

Con relación a la persona que cobró el cheque, dijo conocerlo como funcionario de la Municipalidad, pero que no tiene ninguna afinidad con él. Los auditores también hablaron con Candia Aranda, quien aparece al dorso del cheque N° 1432071 por el importe de G. 100.000.000 como tesorero de la comisión y endosante del mismo, y dijo que la firma obrante en el documento no es suya y manifiesta que nunca formó parte de ninguna comisión como tesorero ni como miembro. Aseguró que desconocía la existencia del cheque y que no le conoce a la persona que cobró. El 20 de setiembre de 2016 se habló con Valenzuela Maive, quien manifestó que la firma sí es suya. Aclaró que realizaba el cobro de cheques por mandato de la Intendencia, porque era encargado de la fiscalización de transportes de la Comuna.