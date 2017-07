Comisiones asesoras siguen paralizadas

Un total de treinta comisiones en la Cámara de Diputados están paralizadas debido a que la presidencia del cuerpo legislativo no firmó la integración de las mismas. Si bien existe un acuerdo previo para que el sector colorado cartista se reparta la presidencia de la mayoría de las comisiones y las más importantes, no todas están integradas en su totalidad, por lo que no sesionan y no emiten dictámenes sobre múltiples proyectos.









0



{[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]}