Comisión Permanente debe tratar hoy el pedido de informe sobre pólizas en APP

Petta señaló ayer que se necesita una mayoría simple para que se apruebe el pedido de informe sobre todo el proceso licitatorio y que una vez que reciba la notificación, el Ministerio tendrá 15 días para dar una respuesta.

“Es importante esto, porque también se pide copias de algunas documentaciones importantes, esperemos que el MOPC no termine pidiendo una acción a la Corte para que tampoco no nos informen a nosotros, como ya lograron que la Contraloría no ingrese al Ministerio”, opinó el senador.

“Las publicaciones sobre Royal Seguros ponen en evidencia que este Gobierno vino para enriquecerse y enriquecer a todos los que hacen parte de ese equipo técnico. La selección de Cartes se enriquece a costa del Estado, con tráfico de influencias, sin ningún tipo de rubor porque están seguros de que el Ministerio Público actual no los va a investigar”, añadió el legislador independiente.

Al ser consultados sobre las pólizas, tanto el MOPC como la firma Sacyr informaron que recién darán declaraciones al respecto cuando culmine el proceso de evaluación de las ofertas. Directivos de Royal anunciaron que no darán entrevistas a ÚH.