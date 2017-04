Comienza la Divisional de Oro en salonismo

La programación prosigue el jueves 20 con los enfrentamientos por el Grupo A: Universitario vs. Fomento (en el Star’s de Sajonia), José Meza vs. San Alfonso (Ñemby) y Bolívar vs. Bahía (Bolívar de Barrio Trinidad). El viernes 21 se completa la ronda con juegos por el Grupo B: Chaco Boreal vs. 29 de Setiembre (en Chaco de Recoleta) y Primor vs. Unasur (en Bolívar).

Los juegos comienzan a las 20.30 con la C17 de preliminar (19.00).

DIVISIONAL A. Los miércoles y jueves se disputarán los juegos de la Divisional A que se inician esta semana.

Los duelos de la 1ª fecha: Cansas vs. NSA, Real Madrid vs. Casa España, 12 de Junio vs. Puerta del Lago, Iturbe vs. Los Primos, Cerrito vs. La Cur y Atenas vs. Ñemby.