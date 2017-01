Comienza el año con pocas novedades en las listas de libros más vendidos

ALEMANIA

Ficción:

1.- Das Paket - Sebatian Fitzek (Droemer)

2.- Harry Potter und das verwunschene Kind - Joanne K. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne (Carlsen)

3.- Meine geniale Freundin - Elena Ferrante (Suhrkamp)

4.- Im Wald - Nele Neuhaus (Ullstein Hc)

No ficción:

1.- Wunder wirken Wunder - Eckart von Hirschhausen (Rowohlt)

2.- Wer wir waren - Roger Willemsen (S. Fischer)

3.- Das geheime Leben der Bäume - Peter Wohlleben (Ludwig)

4.- Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur - Andrea Wulf (C. Bertelsmann)

Fuente: "Der Spiegel

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta)

2.- "Personas Desconocidas" - John Katzenbach (Ediciones B)

3.- "El Laberinto de los Espíritus" - Carlos Ruiz Zafon (Planeta)

4.- "Falcó" - Arturo Pérez Reverte (Alfaguara)

No ficción:

1.- "Horóscopo chino 2017" - Ludovica Squirru Dari (Urano)

2.- "La Década Sakeada" - Fernando Iglesias (Margen Izquierdo)

3.- "Así me Cuido Yo" - Marina Borenztein (Planeta)

4.- "Usar el cerebro" - Facundo Manes (Planeta)

Fuente: Yenny/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "Como eu era antes de você" - Jojo Moyes (Intrínseca)

2.- "Depois de você" - Jojo Moyes (Intrínseca)

3.- "Grey: Cinquenta Tons de Cinza, Pelos Olhos de Christian" - E. L. James (Intrínseca)

4.- "A Garota No Trem" - Paula Hawkins (Record)

No ficción:

1.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo)

2.- "Humano Demais" - Rodrigo Alvarez (Globo)

3.- "Novos Caminhos, Novas Escolhas" - Abilio Diniz (Objetiva)

4.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)

Fuente: revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins - (Planeta)

2.- "De la estupidez a la locura" - Humberto Eco - (Penguin Random)

3.- "La niña alemana" - Armando Lucas - (Ediciones B)

4.- "El hombre del teléfono" - Margarita Rosa de Francisco - Penguin Random)

No ficción:

1.- "¿Quién domina el mundo?" - Noam Chomsky - (Ediciones B)

2.- "Los Románov 1613-1918" - Simon Sebag (Planeta)

3.- "Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida" - Amalia Andrade - (Planeta)

4.- "Manteniendo la democracia, maestro" - Luis Plazas - (Cangrejo Editores Ltda)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón (Planeta)

2.- "Todo esto te daré" - Dolores Redondo (Planeta)

3.- "Cuando abras el paracaídas" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida)

4.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets)

No ficción:

1.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia)

2.- "Cree en ti" (Vol. 1) - Rut Nieves Miguel (Autor-Editor)

3.- "Los secretos que jamás te contaron" - Albert Espinosa (Grijalbo)

4.- "La magia del orden" - Marie Kondo (Aguilar)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Wrong Side of Goodby" - Michael Connelly (Little Brown=

2.- "No Man's Land" - David Baldacci (Grand Central=

3.- "The Whistler" - John Grishman (Doubleday)

4.- "A Dog's Purpose" - Bruce Cameron (Forge Books)

No ficción:

1.- "The Princess Diarist" - Carrie Fisher (Blue Rider)

2.- "Hillbilly Elegy" - J.D. Vance (HarperCollins)

3.- "Wishful Drinking" - Carrie Fischer (Simon & Schuster)

4.- "Killing The Rising Sun" - Bill O'Reilly y Martin Dugard (Holt)

Fuente: The New York Times.

FRANCIA

Ficción:

1.- "Chanson douce" - Leila Slimani (Gallimard)

2.- "Petit pays" - Gael Faye, (Grasset et Fasquelle)

3.- "Blake et Mortimer; le testament de Williams" - Yves Sente, André Juillard (Blake et Mortimer)

4.- "Harry Potter et l'enfant maudit: parties I et II" - J.K. Rowling (Gallimard-jeunesse)

No ficción:

1.- "Promenades en bord de mer et etonnements heureux" - Olivier de Kersauson (Cherche Midi)

2.- "L'avenir en commun; le programme de la France insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon" - Jean-Luc Mélenchon (Seuil)

3.- "Le canard enchainé, 100 ans; un siècle d'articles et de dessins" - Patrick Rambaud; Laurent Martin; Bernard Comment (Seuil)

4.- "Sur les chemins noirs" - Sylvain Tesson (Gallimard)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción

1.- "La paranza dei bambini" - Roberto Saviano (Feltrinelli)

2.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita" - Alessandro D'Avenia (Mondadori)

3.- "Il labirinto degli spiriti", Carlos Ruiz Zafon (Mondadori)

4.- "La ragazza del treno", Paula Hawkins (Piemme)

No Ficción:

1.- "La dieta della longevità. Dallo scienziato che ha rivoluzionato la ricerca su staminali e invecchiamento, la dieta mima-digiuno per vivere sani fino a 110 anni" - Valter Longo (Vallardi)

2.- "La lingua geniale. 9 ragioni per amare il greco" - Andrea Marcolongo (Laterza)

3.- "Le donne erediteranno la terra" - Aldo Cazzullo (Mondadori)

4) "La bella addormentata in quel posto" - Luciana Littizzetto (Mondadori)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción

1.- "Torre oscura 1: El pistolero" - Stephen King (Debolsillo)

2.- "Comer, rezar, amar" - Elizabeth Gilbert (Debolsillo)

3.- "Brevísima historia del tiempo" - Stephen King (Booket)

4.- "La verdad sobre el caso Harry Quebert - Joël Dicker (Debolsillo)

5.- "Destroza este diario en cualquier sitio" - Keri Smith (Paidós)

No ficción

1.- "Mandalas y otros dibujos budistas para colorear" - Antonio Francisco Rodríguez Esteban (Planeta)

2.- "Mandalas y otros dibujos zen para colorear"- Antonio Francisco Rodríguez Esteban (Planeta)

3.- "No te enganches #todo pasa" - Cesar Lozano (Aguilar)

4.- "Creatividad, S.A" - Edwing Catmull (Conecta)

5.- "Véndele a la mente, no a la gente" - Jürgen Klaric (Paidós)

Fuente: Librería Gandhi.EFE

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Larga quem não te agarra" - Raul Minh'alma (Manuscrito Editora)

2.- "Vaticanum" - José Rodrigues dos Santos (Gradiva)

3.- "Só Nós Dois" - Nicholas Sparks (Edições Asa)

4.- "O Labirinto dos Espíritos" - Carlos Ruiz Zafón (Editorial Planeta)

No ficción:

1.- "A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar" - Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China)

2.- "Sentir" - Cristina Ferreira (Edições Contraponto)

3.- "Chegar Novo a Velho - Receitas" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books)

4.- "Chegar Novo a Velho - A medicina do futuro" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books)

Fuente: Libraría Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Night School" - Lee Child (Bantam Press)

2.- "Betrayal" - Martina Cole (Headline)

3.- "The Flame Bearer" - Bernard Cornwell (HarperCollins)

4.- "The Girl on the Train" - Paula Hawkins (Doubleday)

No ficción

1.- "Five on Brexit Island" - Bruno Vincent (Quercus)

2.- "How It Works: The Mum" - Jason Hazeley & Joel Morris (M Joseph)

3.- "Hello, Is This Planet Earth?" - Tim Peake (Century)

4.- "How It Works: The Husband" - Jason Hazeley & Joel Morris (M Joseph)

Fuente: The Sunday Times