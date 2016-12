Coma: “Este será el Dakar más duro”

“Hemos introducido un nuevo país, como Paraguay, la parte Norte de Argentina, que aún no se había recorrido en todo el Dakar y, en Bolivia, el recorrido de Uyuni a La Paz tampoco se conocía”, apuntó, agregando “la situación geopolítica actual de gran parte de África del Norte hace imposible volver a correr allí”.

baja. El argentino Kevin Benavides (Honda), cuarto en la categoría motos del Dakar 2016, se perderá la edición de 2017 por una fractura que sufrió al caerse en un entrenamiento en Chile.

“Con toda la tristeza del mundo me tocó algo que nunca había pensado. Me caí y me fracturé la mano, me tuvieron que hacer cirugía y poner siete clavos. Se esfumó mi sueño por el Dakar y perdón a toda la gente que confió en mí”, publicó Benavides en Facebook.

En otro orden, la organización comunicó que ante la penuria de agua que sufre Bolivia ha procedido a una reorganización logística, pero mantienen el recorrido, que incluye cinco rondas.

Esa reorganización servirá para “aligerar al máximo la implicación de recursos humanos y materiales bolivianos, que necesita el país para ayudar a la población a supe- rar la situación que atraviesa”.

La Paz será el escenario de la jornada de descanso el 8 de enero, dos días después de entrar en territorio boliviano.